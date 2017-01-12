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Мужчина, который пострадал при взрыве бытового газа в жилом доме в Саратове, скончался, передает в четверг, 12 января, ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, пострадавший получил ожоги 90% тела и был доставлен в больницу. Около полуночи среды, 11 января, он скончался, несмотря на усилия врачей.

Агентство напоминает, что ранее в пресс-службе областного Минздрава сообщали, что один из пострадавших в результате ЧП находится в критическом состоянии.

Напомним, взрыв газа произошел 11 января на третьем этаже шестиэтажного дома в Саратове. После взрыва на этажах, с третьего по пятый, возник пожар на площади 250 квадратных метров, который ликвидировали. Также в результате инцидента обрушились межэтажные перекрытия между вторым и четвертым этажами.

РИА Новости со ссылкой на администрацию города добавляет, что после взрыва были эвакуированы 16 жильцов, в том числе четверо детей. Пострадали 13 человек, из которых в больнице оставались шестеро, в том числе два ребенка.