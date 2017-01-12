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Убийство 64-летней женщины, замаскированное под безвестное исчезновение, раскрыли правоохранители в Барнауле – преступление инкриминируют сыну потерпевшей.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, 14 мая прошлого года между пенсионеркой и ее 35-летним сыном произошла ссора. В ходе конфликта мужчина толкнул свою мать, а она, потеряв равновесие, упала и ударилась головой о металлический предмет.

В итоге женщина скончалась на месте. Желая скрыть следы преступления, подозреваемый перевез тело в безлюдное место и засыпал землей.

В данный момент мужчина сознался в злодеянии. Расследование продолжается.



