Фото: vk.com/barneos22
Столкновение трех автомобилей произошло в четверг, 12 января, на проспекте Строителей в Барнауле.
О ДТП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "3 машины столкнулись на пр. Строителей", – констатирует автор заметки.
На фото видно, что участниками аварии стали автомобили с номерами трех разных сибирских регионов — Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей.
Комментарии
понаехали тут, Барнаул не резиновый...
олени... да и дорожные службы не лучше. одни известкой разметку рисуют, вторые не чистят...
Как всегда у либорастов,виноват Путин!