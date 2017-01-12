Фото: vk.com/barneos22

Столкновение трех автомобилей произошло в четверг, 12 января, на проспекте Строителей в Барнауле.

О ДТП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "3 машины столкнулись на пр. Строителей", – констатирует автор заметки.

На фото видно, что участниками аварии стали автомобили с номерами трех разных сибирских регионов — Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей.