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Природный парк "Предгорье Алтая" откроют рядом с Белокурихой в Год экологии

, ИА "Амител"
Стало известно, как пройдет Год экологии в Алтайском крае

Фото: администрация Алтайского края

Новый природный парк "Предгорье Алтая" создадут близ города-курорта Белокуриха в 2017 году. Это станет одним из главных событий в регионе в рамках празднования Года экологии в стране, рассказал в ходе онлайн-конференции исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин.

По его словам, с 2013 года в крае ведётся работа по созданию сети особо охраняемых природных территорий в рамках действующей до 2025 года Схемы развития ООПТ, предусматривающей перевод не менее 10% территории края в категорию особой охраны.

"Доминантами года станут организация природного парка краевого значения "Предгорье Алтая", расположенного в районе туристско-рекреационного кластера "Белокуриха-2" в границах Смоленского, Алтайского и Солонешенского районов, государственного природного комплексного заказника "Урочище Рублёво" в Михайловском районе, трёх памятников природы, расположенных в Топчихинском районе – "Озеро Сухое", "Озеро Песчаное" и "Боровые болота", – отметил и.о. министра.

Ожидается, что будущий природный парк будет расположен ниже курорта Белокуриха. Его планируемая площадь – более 42 тысяч гектаров. Предполагается, что в парке предусмотрят зоны, связанные с развитием туризма, но будет и охранная зона площадью около 5 тысяч гектаров.

На сегодня в Алтайском крае функционируют 100 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) краевого значения – 37 государственных природных заказников, 62 памятника природы, природный парк "Ая". ООПТ федерального значения представлена государственным природным заповедником "Тигирекский" площадью 40693 га. Общая площадь краевых и федеральных ООПТ составляет 810,890 тыс. га.

Говоря о плане Года экологии в Алтайском крае, Владимир Попрядухин отметил, что он предусматривает проведение порядка 40 мероприятий федерального, регионального и межрегионального уровней при участии органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также хозяйствующих субъектов и общественности края. Одним из них, в частности, станет проведение праздника "Алтайская зимовка" в заказнике "Лебединый".

 

 


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