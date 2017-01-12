Фото: thememebible.com

Популярный блогер Джейсон Вонг из США создал книгу-раскраску, которая называется "Библия мемов". Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на BuzzFeed.

Книга состоит из 16 страниц, на которых изображены самые популярные мемы, вызвавшие наибольший отклик среди пользователей сети в минувшем году.

По словам автора сборника, идея о создании книги родилась после того, как он обратил внимание на то, что в течение года многие интернет-пользователи регулярно использовали, обсуждали и распространяли мемы.

Некоторые из увидевших "Библию мемов" пользователей похвалили Вонга, другие же стали сокрушаться, что сами не сделали нечто подобное раньше.

Издание подчеркивает, что создатель книги серьезно подошел к отбору самых достойных мемов: сначала он изучил сайты СМИ и выделил те вирусные изображения, которые использовали даже самые серьезные издания. Также Вонг собрал самые значимые темы, которые вызвали резонанс среди читателей новостных сайтов.

В продвижении "Библии мемов" большую роль сыграл блог Вонга на Tumblr. Все экземпляры сборника были раскуплены в первый день продаж за считанные часы. Блогер заявил, что собирается выпускать такие сборники ежегодно.