В конце ноября звезда российской эстрады Филипп Киркоров дал грандиозный концерт в Барнауле. И если артист подарил своим поклонникам море положительных эмоций, то компания, занимающаяся перевозкой его шоу, напротив, оставила у некоторых не самые приятные воспоминания.

В СМИ данная информация не попала, но, как известно сейчас, один из автобусов звезды сломался на подступах к городу, и машине, которая везла творческую команду танцоров, потребовался срочный ремонт. На призыв механика компании "Комтрансавто", обслуживающей творческую деятельность певца, откликнулась барнаульская фирма "АЛТ АВТО", официальный дилер МАН, и согласилась, несмотря на выходной день, провести весь необходимый ремонт.

"Мы пошли на это, чтобы не сорвать концерт, и приняли данный автобус на своей сервисной станции, провели диагностику и ремонт, устранили основную проблему. После тот же механик, который обратился к нам за помощью, попросил нас выпустить автобус, предлагая оплатить работу либо билетами, либо деньгами. Когда мы выбрали второе, нам пообещали, что деньги будут после концерта. Мы зашли на сайт компании, удостоверились, что они действительно работают с Киркоровым, навели справки и решили, что сомневаться в их честности не стоит. Автобус с сервисной станции выпустили, подписав все документы и фактуры. А "Комтрансавто" прислали нам на почту скан доверенности на водителя", – рассказывает руководитель отдела продаж "АЛТ АВТО" Николай Ушаков.

Но на этом проблемы у кортежа Филиппа Киркорова не закончились. В день перед концертом, 21 ноября, в "АЛТ АВТО" снова позвонили из московской фирмы и пожаловались, что пять грузовых машин, которые везли оборудование для шоу, замерзли перед Дворцом спорта, где проходит концерт. Барнаульскую фирму попросили отогреть фуры.

"Мы взяли дизельную пушку, отправили своих работников. Они отогрели пять грузовиков, подписали все документы. Далее машины уехали, а мы так и не получили оплаты", – поясняет Ушаков.

В "АЛТ АВТО" решили не прощать столичной фирме заработанные деньги и попытались вернуть долг. Только вот звонивший механик внезапно ушел на больничный, а потом и вовсе перестал брать трубку. Коммерческий директор "Комтрансавто", на которого все-таки удалось выйти Николаю Ушакову, объяснил, что про ремонт в Барнауле он слышал, но ему сказали, что местные техники очень грубо разговаривали с его сотрудниками и поэтому пока по поводу оплаты он сказать ничего не может.

Денежный вопрос так и остался открытым. Смешно сказать, но цена вопроса составляет всего 22 тыс. рублей. Представитель компании "Комтрансавто", который вышел на связь с редакцией Amic.ru, ничего не отрицал, но особо ситуацию и не комментировал. Называть свое имя и должность он тоже отказался.

"Наше руководство свяжется с руководством фирмы МАН в России и объяснит, что сотрудник их компании распускает совершенно неподтвержденные слухи и делает это всеми способами. В МАН должны принять меры к своим сотрудникам и рассказать им об ответственности за сказанные слова. С Ушаковым мы будем разбираться только в этом правовом поле", – пояснили в "Комтрансавто".

"Разборок в правовом поле" Николай Ушаков не избегает, а напротив, сам обратился к юристам с документами и договорами, оставшимися на руках после сотрудничества с фирмой, обслуживающей творческую деятельность Филиппа Киркорова. Чем это закончится – покажет время. Как отнесся бы к данной ситуации сам артист – неизвестно. По признанию Николая, он рассказал певцу о ситуации в соцсетях, но никакого ответа от представителей Филиппа Бедросовича не получил. Вероятнее всего, с ними компания-перевозчик обходится более честно и учтиво, нежели с барнаульскими автотехниками.