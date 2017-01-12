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Форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин набрал тысячу очков за время выступления в регулярных чемпионатах НХЛ, передает агентство "Р-Спорт".

Россиянин дважды отличился в матче против "Питтсбурга", который закончился со счетом 5:2 в пользу "Кэпиталз". Овечкина признали первой звездой игры.

Он стал 84-м игроком в истории Национальной хоккейной лиги, который смог набрать тысячу очков. Россиянин преодолел эту отметку за 880 матчей.

После игры с "Питтсбургом" 31-летний Овечкин заявил, что гордится тем, что "входит в элитный клуб российских хоккеистов, набравших тысячу очков за карьеру в НХЛ". Он назвал это "маленькой, но легендарной компанией".

Агентство добавляет, что хоккеист занимает четвертое место среди россиян по количеству очков в НХЛ. В первой тройке находятся завершивший карьеру Алексей Ковалев (1029), Александр Могильный (1032) и Сергей Федоров (1179). Рекордсмен по данному показателю – канадский спортсмен Уэйн Гретцки – 2857 очков.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. В составе российской сборной он трижды становился чемпионом мира – в 2008, 2012 и 2014 годах.