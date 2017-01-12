Фото: vk.com/biysk_all
Водитель КамАЗа вывалил снег у здания администрации Бийска, чем вызвал бурную реакцию в социальных сетях.
Так, в паблике "Типичный Бийск" размещены фотографии последствий данной акции с комментарием: "Браво! Кто-то вывалил машину снега у администрации города!"
Инцидент имел место накануне вечером. Водитель КамАЗа был установлен — им оказался молодой человек из Солтонского района.
В настоящее время ему грозит административный штраф, поскольку в его действиях усмотрели правонарушение.
Пользователи соцсетей в большинстве своем выражают солидарность с водителем и всячески его поддерживают.
Комментарии
Настоящий русский мужик!
маловато загружен был... ну и причину побудившую хотелось бы узнать... боролся с несправедливостью или тупо на спор
молодец! надо было завалить до самой двери.А на штраф скинемся дай реквизиты.
Идиот, ему бы в Томск съездить, где навалило это зимой уже два метра.