Фото: vk.com/biysk_all

Водитель КамАЗа вывалил снег у здания администрации Бийска, чем вызвал бурную реакцию в социальных сетях.

Так, в паблике "Типичный Бийск" размещены фотографии последствий данной акции с комментарием: "Браво! Кто-то вывалил машину снега у администрации города!"

Инцидент имел место накануне вечером. Водитель КамАЗа был установлен — им оказался молодой человек из Солтонского района.

В настоящее время ему грозит административный штраф, поскольку в его действиях усмотрели правонарушение.

Пользователи соцсетей в большинстве своем выражают солидарность с водителем и всячески его поддерживают.



