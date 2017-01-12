Сотрудники МЧС провели рейд. Спасатели проверили популярные места зимней рыбалки в Октябрьском районе Барнаула. Всех любителей зимней рыбалки предупреждали об опасности выхода на лед. Также сотрудники МЧС предостерегали рыбаков от излишнего риска. Например, нельзя близко подходить к полынье.