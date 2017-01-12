Сотрудники МЧС провели рейд. Спасатели проверили популярные места зимней рыбалки в Октябрьском районе Барнаула. Всех любителей зимней рыбалки предупреждали об опасности выхода на лед. Также сотрудники МЧС предостерегали рыбаков от излишнего риска. Например, нельзя близко подходить к полынье.
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Сотрудники Госохотнадзора избили и напали с гарпуном на жителя Рязани Михаила Крестина, уличившего их в незаконной ловле рыбы. Об этом сам потерпевший рассказал в интервью местному телеканалу «Город» 10 января.
По словам мужчины, инцидент произошел еще 31 декабря на озере Велье возле поселка Шумашь под Рязанью. Он пояснил, что увидел несколько рыбаков, которые ловили рыбу с помощью гарпуна (остроги), являющегося запрещенным орудием. Крестин, ранее работавший в Госохотнадзоре, узнал в нарушителях инспекторов.
Мужчина сделал им замечание, а после начал снимать происходящее на телефон. Однако браконьеры напали на него с кулаками, а также ранили гарпуном.