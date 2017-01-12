Фото: 22.мвд.рф

Полицейские задержали в Немецком национальном районе двух мужчин, которых подозревают в незаконном отстреле диких косуль. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Предварительно установлено, что 53-летний и 47-летний жители поселка Красноармейский в восьми километрах от населенного пункта незаконно застрелили три особи диких косуль. Злоумышленники убили животных из зарегистрированных охотничьих ружей с использованием снегохода, который одолжили у знакомого.

Незаконный отстрел обнаружили охотинспекторы, а затем сообщили о произошедшем в полицию. Правоохранители задержали подозреваемых в тот же день. Уже разделанные туши животных и шкуры полицейские нашли в гараже, который принадлежал одному из браконьеров. После представления подозреваемым доказательств они не стали отрицать свою вину.

В сообщении сказано, что полицейские изъяли два охотничьих ружья, снегоход, гильзы и патроны, мясо и шкуры диких животных. Причиненный государству ущерб оценили в более чем 200 тысяч рублей.

Сейчас по факту незаконной охоты назначены экспертизы. По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит штраф в размере от 100 тысяч рублей или до двух лет тюрьмы.