Фото: armenia-news.ru
Российский Минфин выступил с предложением о повышении минимальной розничной цены на водку на 15%.
Соответствующий проект приказа министерства опубликован на сайте regulation.gov.ru.
Речь идет о том, чтобы поднять цену на водку до 219 рублей, тогда как сегодня минимальная цена на бутылку объемом 0,5 литра составляет 190 рублей.
Планируемый срок вступления документа в силу — июнь 2017 года.
Что касается мотивации для данного шага, то это объясняется ростом ставок акциза и некоторых составляющих цены, а именно: тарифов на электроэнергию, налогов, стоимости федеральных специальных марок и в общем увеличением затрат на производство.
Комментарии
мало потравилось значит... нужно еще народец подсократить...
-Папа, водка подорожала, ты теперь будешь меньше пить? -Нет, дети, теперь вы будете меньше есть!
Когда же это тупое правительство разгонят, ребята, на дворе 2017-й, не забывайте! Народ не может уже терпеть издевательства...
Э, Богданыч, а тебе не за падло, Новосибирский хлеб в Барнауле стоит в 2! раза дешевле нашего, хлебный край блин.
Не переведется на земле русской боярка да лихие, рисковые мужи!
Пара приобретать самогонный аппарат, а то паленного спиртного будет еще больше.