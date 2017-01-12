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Российский Минфин выступил с предложением о повышении минимальной розничной цены на водку на 15%.

Соответствующий проект приказа министерства опубликован на сайте regulation.gov.ru.

Речь идет о том, чтобы поднять цену на водку до 219 рублей, тогда как сегодня минимальная цена на бутылку объемом 0,5 литра составляет 190 рублей.

Планируемый срок вступления документа в силу — июнь 2017 года.

Что касается мотивации для данного шага, то это объясняется ростом ставок акциза и некоторых составляющих цены, а именно: тарифов на электроэнергию, налогов, стоимости федеральных специальных марок и в общем увеличением затрат на производство.



