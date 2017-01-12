Поцелуй Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет в картине Джеймса Кэмерона "Титаник" 1997 года признан лучшим в истории голливудского кино. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в США.

Всего в рейтинге кинематографических поцелуев представлено 50 фильмов и анимационных лент, передает Popcornnews. Второе место заняла сцена со спагетти из мультфильма Disney "Леди и Бродяга", а третье — поцелуй Деми Мур и Патрика Суэйзи из "Привидения".

Американским зрителям также нравятся романтические сцены из "Красотки", "Человека-паука" Сэма Рейми, "Унесенных ветром", "Бриджит Джонс", "Грязных танцев", "Звездных войн", "Завтрака у Тиффани".



