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Минобороны Украины исправило в "Википедии" место рождения Ильи Муромца

, ИА "Амител"
Представители Министерства обороны Украины решили "уточнить" биографию былинного богатыря Ильи Муромца

Чиновники Министерства обороны Украины изменили в "Википедии" место рождения русского богатыря Ильи Муромца, сообщает "Лента" со ссылкой на украинскую газету "Вести".

Общепринятая версия гласит, что этот богатырь родился недалеко от Мурома в деревне Карачарово во Владимирской области. Однако в украинском Минобороны убеждены, что на самом деле Илья Муромец появился на свет в городе Моровск (Моровийск) под Черниговом, который в древности назывался Муромском.

Такие коррективы газета связала с премьерой первого украинского фэнтези-фильма о супергероях "Сторожевая застава", созданного под эгидой Госкино. В картине утверждается, что русские богатыри на самом деле родом с Украины.

Напомним, ранее бывший президент Украины Виктор Ющенко на встрече со студентами Киевского университета культуры назвал Федора Достоевского, Илью Репина, Петра Чайковского выдающимися деятелями украинской национальной культуры.


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Комментарии

12.01.2017 14:55
- гость -

Без Казимира здесь не разобраться.

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12.01.2017 14:59
- гость -

Зачат был на древнем майдане?

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12.01.2017 15:09
acdc

И объясните им что Маркс и Энгельс это два разных человека,а не один. И они тоже не Украинцы.

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12.01.2017 15:11
- гость -

12.01.2017 15:09 acdc

надо начать с того, что маркс и энгельс это не муж и жена. и закончить тем что слава кпсс это вообще не человек

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12.01.2017 15:18
- гость -

И мать его-Надюха Савченко,отец-Ляшко! Хе,хе,хе!

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