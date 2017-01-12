Чиновники Министерства обороны Украины изменили в "Википедии" место рождения русского богатыря Ильи Муромца, сообщает "Лента" со ссылкой на украинскую газету "Вести".
Общепринятая версия гласит, что этот богатырь родился недалеко от Мурома в деревне Карачарово во Владимирской области. Однако в украинском Минобороны убеждены, что на самом деле Илья Муромец появился на свет в городе Моровск (Моровийск) под Черниговом, который в древности назывался Муромском.
Такие коррективы газета связала с премьерой первого украинского фэнтези-фильма о супергероях "Сторожевая застава", созданного под эгидой Госкино. В картине утверждается, что русские богатыри на самом деле родом с Украины.
Напомним, ранее бывший президент Украины Виктор Ющенко на встрече со студентами Киевского университета культуры назвал Федора Достоевского, Илью Репина, Петра Чайковского выдающимися деятелями украинской национальной культуры.
Комментарии
Без Казимира здесь не разобраться.
Зачат был на древнем майдане?
И объясните им что Маркс и Энгельс это два разных человека,а не один. И они тоже не Украинцы.
12.01.2017 15:09 acdc
надо начать с того, что маркс и энгельс это не муж и жена. и закончить тем что слава кпсс это вообще не человек
И мать его-Надюха Савченко,отец-Ляшко! Хе,хе,хе!