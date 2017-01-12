Чиновники Министерства обороны Украины изменили в "Википедии" место рождения русского богатыря Ильи Муромца, сообщает "Лента" со ссылкой на украинскую газету "Вести".

Общепринятая версия гласит, что этот богатырь родился недалеко от Мурома в деревне Карачарово во Владимирской области. Однако в украинском Минобороны убеждены, что на самом деле Илья Муромец появился на свет в городе Моровск (Моровийск) под Черниговом, который в древности назывался Муромском.

Такие коррективы газета связала с премьерой первого украинского фэнтези-фильма о супергероях "Сторожевая застава", созданного под эгидой Госкино. В картине утверждается, что русские богатыри на самом деле родом с Украины.

Напомним, ранее бывший президент Украины Виктор Ющенко на встрече со студентами Киевского университета культуры назвал Федора Достоевского, Илью Репина, Петра Чайковского выдающимися деятелями украинской национальной культуры.