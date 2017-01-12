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Обвинение в убийстве сожителя предъявлено 33-летней женщине в Барнауле, проинформировали в краевом управлении Следственного комитета.

По данным ведомства, преступление было совершено вечером 31 декабря 2016 года, когда обвиняемая и потерпевший поссорились. Во время выяснения отношений женщина нанесла сожителю смертельное ножевое ранение.

"В дальнейшем женщина с целью избежать ответственности и запутать следствие вызвала бригаду скорой медицинской помощи и сообщила сотрудникам полиции и родственникам умершего, что преступление было совершено неизвестными лицами на улице", – добавляют в СКР.

Тем не менее следователям и сотрудникам полиции удалось доказать причастность женщины к убийству. Сейчас она заключена под стражу. Расследование продолжается.