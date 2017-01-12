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Водитель иномарки в Петропавловске-Камчатском отказалась уступить дорогу карете скорой помощи, которая ехала на вызов, а пассажир машины даже угрожал бригаде. В результате медики не успели спасти 21-летнего парня, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в городской станции скорой помощи.

Отмечается, что инцидент произошел во вторник, 10 января. В 22:24 по местному времени на пульт скорой помощи поступил экстренный вызов: молодой человек не дышит. На вызов сразу отправили бригаду. Машина ехала с включенными спецсигналами, однако на подъезде к дому по улице Циолковского, 30 дорогу перекрыла машина. На просьбу медиков освободить дорогу водитель не реагировала. После этого пассажир вышел из салона машины и стал угрожать бригаде врачей и запрыгивал на капот.

По словам представителя станции, медики вызвали наряд ГИБДД, однако перед приездом правоохранителей водитель с пассажиром скрылись.

В результате инцидента бригада доехала до вызова через 13 минут, хотя могла быть на месте уже через три. "Потеряли около 10 минут… Врач констатировал смерть до приезда скорой помощи", — приводит агентство слова собеседника.

По факту смерти 21-летнего парня следователи проводят проверку.

Агентство пишет, что инцидент вызвал большой общественный резонанс на Камчатке. Местные жители активно обсуждают произошедшее в соцсетях. Большинство резко критикуют водителя иномарки, но есть и те, кто упрекает медиков за то, что они не попытались добраться до пациента пешком.