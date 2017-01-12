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Водитель иномарки в Петропавловске-Камчатском отказалась уступить дорогу карете скорой помощи, которая ехала на вызов, а пассажир машины даже угрожал бригаде. В результате медики не успели спасти 21-летнего парня, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в городской станции скорой помощи.
Отмечается, что инцидент произошел во вторник, 10 января. В 22:24 по местному времени на пульт скорой помощи поступил экстренный вызов: молодой человек не дышит. На вызов сразу отправили бригаду. Машина ехала с включенными спецсигналами, однако на подъезде к дому по улице Циолковского, 30 дорогу перекрыла машина. На просьбу медиков освободить дорогу водитель не реагировала. После этого пассажир вышел из салона машины и стал угрожать бригаде врачей и запрыгивал на капот.
По словам представителя станции, медики вызвали наряд ГИБДД, однако перед приездом правоохранителей водитель с пассажиром скрылись.
В результате инцидента бригада доехала до вызова через 13 минут, хотя могла быть на месте уже через три. "Потеряли около 10 минут… Врач констатировал смерть до приезда скорой помощи", — приводит агентство слова собеседника.
По факту смерти 21-летнего парня следователи проводят проверку.
Агентство пишет, что инцидент вызвал большой общественный резонанс на Камчатке. Местные жители активно обсуждают произошедшее в соцсетях. Большинство резко критикуют водителя иномарки, но есть и те, кто упрекает медиков за то, что они не попытались добраться до пациента пешком.
Комментарии
это каким быдлодебилом надо быть, что бы угрожать бригаде врачей и запрыгивал на капот скорой.... куда мир катится
Факт преступного бездействия
Да я бы как в Авгане этому козлу просто бы горло перерезал и всё, надеюсь отец так и сделает, он наверняка как и я немного владеет ножом.
не пойму что у низ за "скорые" с капотом?
опять заголовок против правил русского языка написан
медики не при чем. Они, конечно, могли пешком добежать, только толку от этого? Чемодан первой помощи, чемодан с аппаратом ЭКГ, носилки, подушку для вентиляции легких, переносную капельницу, и все остальные необходимые вещи они на плечах должны были потащить? Одно дело подвезти все это к подъезду и на месте решить - мужчину в реанимобиль, или на месте оказывать помощь, и совсем другое дело тащить умирающего через весь двор на носилках из-за какой-то ТП.
Ну, не пропускает курица, дело житейское. Надо было сопельки подтереть, да пешком через сугроб, совсем избаловались... Во, идея! Отправлять пешие бригады!
Бригаде скорой надо было моментально в полицию звонить. Увы, в наших условиях больше ничего сделать нельзя.
Два тупых отморозка куражатся на дороге, а врачи должны теперь медикаменты и приборы реанимации пешком на себе таскать?