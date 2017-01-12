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Жительница Барнаула украла с прилавка магазина сапоги, после чего подралась с продавцом.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, совершение грабежа инкриминируют женщине 1975 года рождения. По имеющимся данным, инцидент произошел в одном из магазинов одежды и обуви на улице Дзержинского в поселке Южный.

В вечернее время в магазин зашла покупательница, которая взяла с прилавка женские сапоги и уверенно направилась к выходу. Заметившая это продавщица выбежала за злоумышленницей.

В итоге между женщинами возникла потасовка, которую пресек проходивший мимо участковый уполномоченный полиции. Правоохранитель задержал подозреваемую.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.