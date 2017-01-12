Фото: holiday-mix62.ru
Жительница Барнаула украла с прилавка магазина сапоги, после чего подралась с продавцом.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, совершение грабежа инкриминируют женщине 1975 года рождения. По имеющимся данным, инцидент произошел в одном из магазинов одежды и обуви на улице Дзержинского в поселке Южный.
В вечернее время в магазин зашла покупательница, которая взяла с прилавка женские сапоги и уверенно направилась к выходу. Заметившая это продавщица выбежала за злоумышленницей.
В итоге между женщинами возникла потасовка, которую пресек проходивший мимо участковый уполномоченный полиции. Правоохранитель задержал подозреваемую.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело.
Комментарии
опасно работать продавцом обуви
Любимый южный. У нас каждый берет от жизни все.
Ви, какой ты юженский, если ратуешь за помойку в Бельмесях?
Потому что у меня ума поболе вашего, и помойка нужна городу, где ей быть то? Все равно она где то рядом будет.
Городу нужен мусороперерабатыващий завод. помойки никому не нужны