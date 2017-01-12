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СКР возбудил уголовное дело по факту смерти трех человек в Санкт-Петербурге, которые распивали стеклоочиститель "Дед Мороз", передает "Фонтанка.ру".

Издание отмечает, что тела погибших – обнаженной женщины и двух мужчин – начали последовательно находить с вечера 9 января в заброшенном доме на набережной Смоленки.

"Фонтанка.ру" добавляет, что у следователей пока нет точной информации, что в пятилитровой таре с надписью "Стеклоомывающая жидкость "Дед Мороз", которую нашли рядом с телами погибших, была содержащая метил жидкость.

По факту сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности и повлекшей смерть двух и более лиц, следователи возбудили уголовное дело.