Фото: ivteleradio.ru
СКР возбудил уголовное дело по факту смерти трех человек в Санкт-Петербурге, которые распивали стеклоочиститель "Дед Мороз", передает "Фонтанка.ру".
Издание отмечает, что тела погибших – обнаженной женщины и двух мужчин – начали последовательно находить с вечера 9 января в заброшенном доме на набережной Смоленки.
"Фонтанка.ру" добавляет, что у следователей пока нет точной информации, что в пятилитровой таре с надписью "Стеклоомывающая жидкость "Дед Мороз", которую нашли рядом с телами погибших, была содержащая метил жидкость.
По факту сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности и повлекшей смерть двух и более лиц, следователи возбудили уголовное дело.
Комментарии
совсем белены объелись.. какое нарушение требований??? это стеклоомывающая жидкость!!!
а если кто то *овна наестся и скажет что ему невкусно было, прокуратура тоже уголовку возбудит? или это только на административку потянет??
вторая часть марлезонского балета "Боярышник". Отлично отметили Новый год. Праздничным напитком
Ща власть придумает меры по борьбе: Запретить стеклоочиститель, изъять из продажи, народу зашить рот ибо нефиг!)))))))))))))))))
Аааа ишшо на питерского главного мента дело))))))))))))))))))))
Давно надо отделить мух от котлет! Наоборот только метанол и изопропил в омывайках! И написать крупными буквами (еще больше, чем название) ЯД. И у нас-автомобилистов будет нормальная омывайка и идиоты будут меньше травиться. А вот историю с боярышником считаю спланированной целенаправленной "операцией". Просто рынок не поделили производители Боярышинка и Рябинишника. А еще и заказуха ликероводочных может быть.
тела погибших – обнаженной женщины и двух мужчин – начали последовательно находить с вечера 9 января в заброшенном доме на набережной Смоленки.
Во дворце, что ль?
Сегодня, 12 января, в Москве на площадке Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ стартовал ежегодный Гайдаровский форум. Ежегодная экономическая конференция проходит уже в восьмой раз.
"По иронии судьбы Гайдар разделил судьбу многих миллионов сограждан, загнанных им в нищету. Спился и умер. По свидетельству Бориса Немцова, реформатор «уговаривал» по бутылке виски за каждый вечер. Последнюю он выпил в кабинете Анатолия Чубайса." (с)
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