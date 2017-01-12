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Бывший первый заместитель руководителя управления Следственного комитета по Алтайскому краю Вячеслав Росщупкин покинул регион и, судя по всему, вскоре возглавит подразделение СКР по Республике Хакасия.

Информацию о том, что господин Росщупкин уехал из Алтайского края, порталу Amic.ru подтвердили в краевом СУСКе.

Источник в силовых структурах Хакасии рассказал нашему корреспонденту, что данные о назначении Вячеслава Росщупкина пока официально не комментируются, поскольку процедура его представления работникам республиканского управления еще не состоялась.

Напомним, что совсем недавно президент России Владимир Путин присвоил Вячеславу Росщупкину звание генерал-майора юстиции.

Тогда же глава государства повысил до генерал-лейтенанта юстиции действующего руководителя управления СКР Евгения Долгалева.



