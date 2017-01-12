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Геофизики из США определили точное, по их мнению, время рождения Луны, пишет "Лента.ру" со ссылкой на опубликованное в журнале Science Advances исследование.

Проведенный учеными анализ помог установить, что кора спутника Земли начала формироваться 4,51 миллиарда лет назад. Эти данные указывают на появление Луны в течение первых 60 миллионов лет после образования Солнечной системы.

К таким выводам специалисты пришли после радиоизотопного датирования уран-свинцовым методом восьми образцов циркона, которые содержались в доставленном со спутника на Землю в ходе пилотируемой миссии Apollo 14 реголите.

Издание пишет, что циркон формируется при застывании магмы и богат ураном. Это позволяет отследить по содержащемуся в нем свинцу и его продукту распада возраст минерала.

Подчеркивается, что точное время формирования Луны может помочь специалистам определить ее происхождение. Согласно предыдущим оценкам, которые проводились с теми же образцами, земной спутник образовался через 68-120 миллионов лет после рождения Солнечной системы.