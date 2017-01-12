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Сенат Конгресса Соединенных Штатов принял постановление о начале процедуры отмены программы обязательного медицинского страхования, которая была введена во время правления президента Барака Обамы и получила неофициальное название Obamacare. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Голоса разделились почти поровну: за постановление об отмене реформы здравоохранения проголосовал 51 сенатор, а против – 48. В данный момент законодательную меру передали на рассмотрение палаты представителей Конгресса, которая, как ожидается, проголосует по ней уже на текущей неделе.

Агентство напоминает, что реформу системы медобслуживания Obamacare законодательно утвердили в 2010 году. Она подразумевает обязательное страхование для всех граждан Соединенных Штатов. Ранее Обама заявил, что эта реформа проводилась для того, чтобы помочь американцам получать медуслуги и медикаменты за счет страхования, а также получить полис, даже если у них уже диагностированы заболевания.

Противники реформы считают, что программа вызвала общий рост расходов на здравоохранение и негативные изменения на страховом рынке, в том числе уход с него ряда компаний. Официальные данные гласят, что затраты американцев на медобслуживание увеличились в 2014 году на 5,3%.

Сторонниками реформы в основном являются демократы, а противниками – республиканцы, которые имеют большинство в обеих палатах Конгресса. При этом отмена Obamacare была одним из основных предвыборных обещаний избранного президента Дональда Трампа (который также является республиканцем). После своей победы 8 ноября он не исключил, что ряд положений реформы можно будет сохранить. В ответ на это уходящий президент Обама выразил готовность поддержать программу доступного медстрахования, которая придет на замену Obamacare, если она действительно позволит снизить стоимость страховки.