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Привокзальную площадь в Барнауле ждут большие перемены. Фото

, ИА "Амител", Вячеслав Мельников
Стоимость реализации проекта благоустройства пока не называется

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Большие перемены ожидаются на привокзальной площади в Барнауле — вскоре станет известно, во сколько обойдутся благоустроительные работы.

Напомним, о модернизации территории возле железнодорожного вокзала высказался накануне глава городской администрации Сергей Дугин, подчеркнув: "Въезд в город – площадь перед вокзалом – должна быть визитной карточкой краевого центра – красивой, современной, обустроенной, удобной и безопасной для жителей и гостей города".

Также сити-менеджер поручил в ближайшее время подсчитать, во сколько обойдется благоустройство площади. Пока что даже примерная сумма работ не называется.

Между тем у вокзала планируется уложить новый асфальт, заменить наружное освещение, установить видеонаблюдение.

Кроме того, будут упорядочены парковки, обустроены пешеходные переходы и пандусы. Также внимание будет уделено озеленению.

Портал Amic.ru в контексте запланированных изменений, которые ожидаются на привокзальной площади, побывал на месте будущих работ и зафиксировал текущую ситуацию у одного из главных объектов транспортной инфраструктуры краевой столицы.


 

Автор:
Вячеслав Мельников Фотокореспондент +7-913-024-77-27

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Комментарии

12.01.2017 17:05
- гость -

Стройка на территории Локомотива началась?

0  0
12.01.2017 17:05
- гость -

Кроме лимиты-деревенской на этот вокзал ни кто и не приезжает

0  0
12.01.2017 17:07
- гость -

нет там стройки там по всюду барахолка весь тротуар в аренду сдали

0  0
12.01.2017 17:09
- гость -

амик судя по снимкам кроме входа в сам вокзал ни чего не увидели ,прям как наши чиновники ,там гадюшник начиная от трамвайных путей и до самых дверей вокзала

0  0
12.01.2017 17:12
- гость -

- гость - 12 января 2017 г. 17:05

Как Вы в Новосибирск поедете? -Только через вокзал. Как-то летал на самолете, получилось по времени как на автобусе, еще и дороже.

0  0
12.01.2017 17:16
PS

12.01.2017 17:05 - гость

А каким вокзалом пользуетесь, Вы, люди "высшего сословия"? Наверное со пл. Спартака?!

0  0
12.01.2017 17:19
пэнсионэр

Ну таки мост отгрохали через великую реку, следующий этап монументального распила-вокзал, Других проблем в Городе нет,а ручёнки чешутся спать спокойно спать не дають

0  0
12.01.2017 17:20
- гость -

Безопаснее всего ехать на поезде. При этом вокзал не миновать.

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