Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Большие перемены ожидаются на привокзальной площади в Барнауле — вскоре станет известно, во сколько обойдутся благоустроительные работы.

Напомним, о модернизации территории возле железнодорожного вокзала высказался накануне глава городской администрации Сергей Дугин, подчеркнув: "Въезд в город – площадь перед вокзалом – должна быть визитной карточкой краевого центра – красивой, современной, обустроенной, удобной и безопасной для жителей и гостей города".

Также сити-менеджер поручил в ближайшее время подсчитать, во сколько обойдется благоустройство площади. Пока что даже примерная сумма работ не называется.

Между тем у вокзала планируется уложить новый асфальт, заменить наружное освещение, установить видеонаблюдение.

Кроме того, будут упорядочены парковки, обустроены пешеходные переходы и пандусы. Также внимание будет уделено озеленению.

Портал Amic.ru в контексте запланированных изменений, которые ожидаются на привокзальной площади, побывал на месте будущих работ и зафиксировал текущую ситуацию у одного из главных объектов транспортной инфраструктуры краевой столицы.



