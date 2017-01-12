Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Большие перемены ожидаются на привокзальной площади в Барнауле — вскоре станет известно, во сколько обойдутся благоустроительные работы.
Напомним, о модернизации территории возле железнодорожного вокзала высказался накануне глава городской администрации Сергей Дугин, подчеркнув: "Въезд в город – площадь перед вокзалом – должна быть визитной карточкой краевого центра – красивой, современной, обустроенной, удобной и безопасной для жителей и гостей города".
Также сити-менеджер поручил в ближайшее время подсчитать, во сколько обойдется благоустройство площади. Пока что даже примерная сумма работ не называется.
Между тем у вокзала планируется уложить новый асфальт, заменить наружное освещение, установить видеонаблюдение.
Кроме того, будут упорядочены парковки, обустроены пешеходные переходы и пандусы. Также внимание будет уделено озеленению.
Портал Amic.ru в контексте запланированных изменений, которые ожидаются на привокзальной площади, побывал на месте будущих работ и зафиксировал текущую ситуацию у одного из главных объектов транспортной инфраструктуры краевой столицы.
Комментарии
Стройка на территории Локомотива началась?
Кроме лимиты-деревенской на этот вокзал ни кто и не приезжает
нет там стройки там по всюду барахолка весь тротуар в аренду сдали
амик судя по снимкам кроме входа в сам вокзал ни чего не увидели ,прям как наши чиновники ,там гадюшник начиная от трамвайных путей и до самых дверей вокзала
- гость - 12 января 2017 г. 17:05
Как Вы в Новосибирск поедете? -Только через вокзал. Как-то летал на самолете, получилось по времени как на автобусе, еще и дороже.
12.01.2017 17:05 - гость
А каким вокзалом пользуетесь, Вы, люди "высшего сословия"? Наверное со пл. Спартака?!
Ну таки мост отгрохали через великую реку, следующий этап монументального распила-вокзал, Других проблем в Городе нет,а ручёнки чешутся спать спокойно спать не дають
Безопаснее всего ехать на поезде. При этом вокзал не миновать.