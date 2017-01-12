Фото: patriot-donetsk.ru

Убийца российского посла в Турции Андрея Карлова – Мевлют Алтынташ – будет похоронен в безымянной могиле на кладбище для бездомных. Данное решение приняли из-за того, что родственники террориста не стали забирать его тело из морга, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Анадолу.

В соответствии с законом родные могли забрать тело Алтынташа в течение 15 дней, однако оно находится в морге уже 24 дня. Поэтому власти начали проработку вопросов, которые связаны с преданием его земле. После завершения всех процедур тело террориста передадут представителям муниципалитета, которые затем захоронят его на кладбище для бездомных.

Напомним, Алтынташ застрелил российского посла 19 декабря во время его выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавшего ликвидировали местные силы безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве квалифицировали произошедшее как теракт. Карлову посмертно присвоили звание Героя России.

"Лента.ру" напоминает, что 10 января стало известно, что зал современного искусства, где было совершено покушение, назвали в честь дипломата. Также власти Анкары решили назвать именем Карлова улицу, на которой находится российское посольство.