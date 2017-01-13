В январе радиостанция Юмор FM празднует день рождения – 10 лет вещания в Барнауле на волне 102.9 FM. По этому поводу радиостанция решила порадовать своих слушателей и провести розыгрыш классного приза – сертификата на 20 000 тысяч рублей, который можно потратить на приобретение сноуборда.

Уже более 500 человек приняли участие в конкурсе. Не переживайте, если не успели подать заявку – подведение итогов состоится только 16 января, и еще есть возможность забрать главный приз! Чтобы побороться за сертификат, нужно выполнить условия конкурса, которые можно найти в группе радиостанции в "ВК".