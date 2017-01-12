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Зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России получают около 5 миллионов человек, заявила вице-премьер федерального правительства Ольга Голодец.
"У нас есть серьезнейшая проблема — это МРОТ и численность людей, которые получают этот МРОТ. К сожалению, эта цифра у нас держится на уровне 4,9 миллиона человек — столько людей у нас получают заработную плату ниже МРОТа", – цитирует чиновницу РИА Новости.
По словам Голодец, данную ситуацию необходимо держать на контроле.
Отметим, что с 1 июля 2016 года минимальный размер оплаты труда в России составляет 7,5 тысячи рублей.
Комментарии
остальные 60 млн получают официальный МРОТ ! Вот если бы МРОТ равнялся 3000 Евро тогда да, а так ОголоДЕД
А сколько десятков миллионов получают ниже прожиточного минимума? Или прожиточный минимум?
если реально смотреть то больше 5млн,намного больше
А сколько сейчас МРОТ? 7 000? и что? многие получают меньше 7000 р? Не смешите мои тапочки
гость - 12 января 2017 г. 16:58 в россии 80 млн трудоспособного населения,учитывая что официальные данные занижены в несколько раз,то даже если не 5 а 10 млн то получается что каждый 8
У нас водителя на школьный автобус за 6500 ищут, никак найти не могут.
An Vlad зарегистрированный на полный рабочий день? я так понимаю - водитель на школьный автобус, это человек, который к 8-часам детей привез в школу, и потом в 14-00 забрал. соответственно работает он с 7-00до 9-00 и с 13-00 до с15-00, то есть 4 часа в день