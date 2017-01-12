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Зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России получают около 5 миллионов человек, заявила вице-премьер федерального правительства Ольга Голодец.

"У нас есть серьезнейшая проблема — это МРОТ и численность людей, которые получают этот МРОТ. К сожалению, эта цифра у нас держится на уровне 4,9 миллиона человек — столько людей у нас получают заработную плату ниже МРОТа", – цитирует чиновницу РИА Новости.

По словам Голодец, данную ситуацию необходимо держать на контроле.

Отметим, что с 1 июля 2016 года минимальный размер оплаты труда в России составляет 7,5 тысячи рублей.