В 2017 году в Барнауле будет три места, где оборудуют специальные купели для купания на Крещение. Как сообщили порталу Amic.ru в Центре ГИМС МЧС России по Алтайскому краю, специалисты уже провели необходимые замеры льда в местах, где будут находиться купели. Сейчас толщина льда составляет 50 сантиметров. Этого достаточно, чтобы на льду находилось одновременно около 70 человек.

Купели будут оборудованы по правилам и будут отвечать всем требованиям безопасности.

Специалисты говорят, что совершать обряд купания необходимо только в тех местах, которые официально определены и проверены специалистами. А вот погружение в самодельных иорданях опасно для жизни.

Список официальных купелей, организацией которых занимаются органы местного самоуправления:

- река Обь (район Речного вокзала);

- озеро Пионерское (в районе лагеря "Дружный").

- озеро в поселке Казенная Заимка.

В ночь на Крещение в указанных местах будут дежурить сотрудники МЧС, кареты скорой помощи и полицейские.