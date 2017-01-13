Популярный ресурс страны "Кинопоиск" с несколькими миллионами посетителей в сутки совместно с "Яндексом" подготовил доклад о том, как развивалась отечественная киноиндустрия в первые 15 лет XXI века, пишет "Интерфакс".

Так, с 2001 по 2015 год в России вышло около 2,3 тысячи полнометражных игровых фильмов, 3,4 тысячи сезонов сериалов и телефильмов, около 100 полнометражных мультфильмов и примерно столько же анимационных сериалов.

Самой популярной актрисой этих 15 лет стала Оксана Акиньшина, известная по своей работе в картинах "Сестры" и "Стиляги". Самым популярным по запросам стал фильм "Легенда № 17" (147 тысяч оценок), а самым кассовым — "Сталинград" (63 миллиона долларов сборов).



Список популярных актёров возглавил Константин Хабенский. Второе место досталось Алексею Чадову. Третье место у Андрея Мерзликина.

Российское кино пользуется популярностью и за рубежом, регулярно посещая влиятельные кинофестивали. Самый любимый режиссёр международного киносообщества — создатель "Елены" и "Левиафана" Андрей Звягинцев. Каждая его картина была неоднократно отмечена за рубежом, с ним же были связаны все наши значительные успехи в Каннах.

Однако главным российским режиссёром XXI века оказался Тимур Бекмамбетов (автор двух "Дозоров" и "Бен-Гура"). Также в тройку вошли Алексей Балабанов и Пётр Буслов ("Бумер").



Как говорится в докладе, на афишах российских фильмов чаще всего появляются слова "любовь", "день" и "жизнь".