Автовладельцы смогут рассчитывать на дополнительные выплаты от страховых компаний в случае проведения плохого ремонта, сообщают "Известия" со ссылкой на руководителя комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова.

Причем выплата должна рассчитываться за каждый день, который автомобиль находился в автосервисе, а в результате ремонтные работы проведены некачественно. Эта поправка может появиться ко второму чтению закона об ОСАГО.

По новым правилам на ремонт автомобиля будет отведено 35 суток, а в случае, если ремонт будет выполнен ненадлежащим образом, страховые компании должны платить по 600 рублей за каждый день, когда машина находилась в сервисе. Кроме того, страховая компания должна будет переделать ремонт за свой счет. Это правило уже действует для страховок КАСКО.

Идею внести такую поправку предложили правозащитники и автолюбители. Страховщик, конечно, от этой инициативы не в восторге.