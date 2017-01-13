Законопроект, который переводит побои в отношении близких родственников из списка уголовных преступлений в разряд административных правонарушений, Госдума приняла в первом чтении. Правда, касается это только тех случаев, когда проступок совершен в первый раз.

Не разобравшись в теме, общественность сразу принялась уже по накатанной высмеивать замглавы комитета Совфеда по законодательству Елену Мизулину, вменяя ей идею вернуть домострой. На самом деле предложение чиновницы состояло совсем не в этом. Суть нового законопроекта заключается в том, чтобы довести до ума действующие с июля 2016 года поправки в статью 116 УК. По ним побои, совершенные незнакомыми людьми, – это административное нарушение, а близкими — уголовное преступление, что получило название "Закон о шлепках", против чего и выступила Мизулина.

"Если вы шлепнули своего расшалившегося малыша, вам грозит до двух лет лишения свободы. А если ваш сосед побил вашего ребенка, все закончится административным наказанием. В этом смысле "Закон о шлепках" сам по себе — акт ненависти по отношению к семьям с детьми", – пояснила Елена Мизулина РИА Новости.

Кроме того, к уголовной ответственности за насилие в семье по статье 116 могли привлечь только по заявлению потерпевшего, даже ребенка, соседа или после поступления в органы анонимки.

"Именно в том, с какой легкостью может возбуждаться уголовное дело по статье 116, когда ни медицинские справки, ни экспертизы не нужны, и есть опасность этой статьи. А возбуждение уголовного дела позволяет ставить вопрос о лишении, ограничении родительских прав", – приводит цитату чиновницы ТАСС.

Принятый в первом чтении законопроект должен исправить эту ситуацию. По нему, говоря простыми словами, если близкий человек причинил вам физическую боль, но это не привело к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности (не было перелома, сотрясения и прочего), то это грозит ему административным наказанием, но только если случившееся произошло впервые. При повторении инцидента в течение года его переводят в разряд уголовных преступлений.

Данное предложение было сделано по причине беспокойства родительской общественности, которая была взволнована тем, что любая ссадина ребенка может привести к заведению дела или изъятию чада из семьи.

"Двухэтапная ответственность достаточно серьезная. С одной стороны, она позволяет профилактировать подобного рода правонарушения, если человек не останавливается, привлекать его к уголовной ответственности", – объяснила Мизулина ТАСС.