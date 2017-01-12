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В сети опубликовали видеозапись инцидента, из-за которого бригада скорой помощи в Петропавловске-Камчатском не успела спасти умирающего пациента, пишет "Российская газета".
В ролике запечатлен момент, когда иномарка преградила путь медицинскому авто. На кадрах отчетливо видно лицо пассажира машины, который проявил агрессию по отношению к медикам, спешившим по экстренному вызову. Пользователи соцсетей подчеркивают, что видео может помочь правоохранителям установить личности находившихся в машине людей, чтобы привлечь их к ответственности.
Напомним, что инцидент произошел во вторник, 10 января. "Скорая" ехала к 21-летнему молодому человеку, которому стало плохо. Врачи не успели помочь парню, так как на подъезде к дому по улице Циолковского, 30 дорогу перекрыла машина. На просьбы медиков освободить дорогу женщина-водитель не отреагировала, а пассажир авто вышел из салона, стал угрожать врачам и запрыгивал на капот. В итоге медики смогли доехать до нужного адреса через 13 минут, а не через три. Молодой человек к этому моменту уже скончался.
Телеканал "Звезда" со ссылкой на заместителя главврача станции скорой помощи Галину Куликову сообщает, что врачи побоялись идти пешком к подъезду пациента, поскольку хулиганы вели себя агрессивно. Куликова отметила, что фельдшером была женщина, а водителем – человек в возрасте. Кроме этого, врачи побоялись, что у хулиганов могло быть оружие, и отметили, что мужчина вел себя "совершенно неадекватно".
Региональное управление СКР проводит доследственную проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение, в том числе дана правовая оценка действиям бригады скорой помощи, подчеркивают в СК. Кроме этого, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причины смерти парня.
Комментарии
Совершенно спокойно водила скорой мог взять вправо и разъехаться с этой авто, с позволения сказать, леди. Но та кукушка ездить не умеет, если бы полезла в сугроб, могла бы вообще всё перегородить. И за рулём скорой - царь и бог - ему все должны уступать, ему рулём крутануть ниже собственного достоинства. Вот так, дай чму по жизни особые права. Оно будет свои комплексы тешить направо и налево. Так что кто тут больше виноват - ещё большой вопрос. Тем более "после того" совершенно не значит что "вследствие того".