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В сети опубликовали видеозапись инцидента, из-за которого бригада скорой помощи в Петропавловске-Камчатском не успела спасти умирающего пациента, пишет "Российская газета".

В ролике запечатлен момент, когда иномарка преградила путь медицинскому авто. На кадрах отчетливо видно лицо пассажира машины, который проявил агрессию по отношению к медикам, спешившим по экстренному вызову. Пользователи соцсетей подчеркивают, что видео может помочь правоохранителям установить личности находившихся в машине людей, чтобы привлечь их к ответственности.

Напомним, что инцидент произошел во вторник, 10 января. "Скорая" ехала к 21-летнему молодому человеку, которому стало плохо. Врачи не успели помочь парню, так как на подъезде к дому по улице Циолковского, 30 дорогу перекрыла машина. На просьбы медиков освободить дорогу женщина-водитель не отреагировала, а пассажир авто вышел из салона, стал угрожать врачам и запрыгивал на капот. В итоге медики смогли доехать до нужного адреса через 13 минут, а не через три. Молодой человек к этому моменту уже скончался.

Телеканал "Звезда" со ссылкой на заместителя главврача станции скорой помощи Галину Куликову сообщает, что врачи побоялись идти пешком к подъезду пациента, поскольку хулиганы вели себя агрессивно. Куликова отметила, что фельдшером была женщина, а водителем – человек в возрасте. Кроме этого, врачи побоялись, что у хулиганов могло быть оружие, и отметили, что мужчина вел себя "совершенно неадекватно".

Региональное управление СКР проводит доследственную проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение, в том числе дана правовая оценка действиям бригады скорой помощи, подчеркивают в СК. Кроме этого, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причины смерти парня.