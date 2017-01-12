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Россиянам не стоит ждать повышения пенсионного возраста в текущем году, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

"В 2017 году этого не произойдет", – цитирует РИА Новости федерального чиновника.

В то же время, по словам Топилина, дискуссия о повышении пенсионного возраста в России идет давно и постоянно.

Напомним, что в настоящее время мужчины в России выходят на пенсию в 60 лет, а женщины в 55.

Между тем периодически вопрос о возможном и скором повышении пенсионного возраста поднимается в повестке дня.