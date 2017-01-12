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Губернатор Алтайского края Александр Карлин призвал иностранные компании более активно работать в Сибири.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, краевой руководитель принимает участие в Гайдаровском форуме, являющемся крупной дискуссионной площадкой. В частности, Александр Карлин выступил как эксперт по вопросам эффективной работы иностранных компаний в российских регионах.

"Я призвал представителей иностранных компаний более активно работать в Сибири. Сибирь сегодня представляет собой достаточно развитый макрорегион. Речь идет не только об освоении минерально-сырьевых, природных богатств, сегодня использование многих других факторов делает Сибирь привлекательной для ведения экономической деятельности крупными иностранными компаниями", – сказал губернатор.

Говоря об иностранных инвестициях в экономику Алтая, Карлин отметил, что зарубежные компании активно работают в крае, а "деловые предложения из-за рубежа продолжают поступать".

"Сегодня иностранный капитал активно заявляет о намерениях инвестировать в машиностроительный комплекс Алтайского края, в частности сельхозмашиностроение. Иностранные компании проявляют повышенное внимание к аграрному сектору экономики Алтайского края", – добавил губернатор.