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47-летняя бывшая директор "Бийской общеобразовательной школы-интерната №2" предстанет перед судом. Ее обвиняют в хищениях, которые были совершены с использованием служебного положения, а также в двух эпизодах получения взятки, совершенной с вымогательством, передает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Следствие установило, что обвиняемая с 2011 по 2014 год в целях собственного обогащения заставила своих подчиненных периодически передавать ей часть денег, входящих в премиальный фонд, которые она необъективно завысила им при распределении. В итоге директор школы-интерната похитила 120 тысяч рублей у своих сотрудников. Кроме этого, женщина от имени школы-интерната заключила договор приобретения стройматериалов и инвентаря, часть из которых использовала для ремонта своего жилища. На эти цели она потратила свыше 150 тысяч рублей.

Помимо этого, она заставила двух подчиненных дать ей взятки за благосклонность по службе и неприменение неоправданных мер административного и дисциплинарного характера. С 2014 по 2016 год обвиняемая разными частями каждый месяц получала от них деньги на общую сумму свыше 140 тысяч рублей.

Сейчас следствие собрало достаточно доказательств, которые изобличают вину экс-директора учреждения. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.