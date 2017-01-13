Пятница, 13 Январь, 03:22

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,5
€ 63,28
Brent
$ 52,5
-11°
Обь
59см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крещение-2017Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова Законы–2017
Новости

Секрет раскрыт: через какое время женщине надоедает ее избранник?

, ИА "Амител"
Женская моногамность – это миф. Ученые выяснили, через сколько лет женщине надоедает ее избранник

Не каждая женщина готова всю жизнь жить с одним партнером. Миф о том, что представительницы прекрасного пола моногамны, опровергли ученые. Они заявили, что уже через пять лет совместной жизни с одним мужчиной женщина начинает искать себе другой вариант или у нее возникает желание разорвать отношения.

Главная причина этого – неудовлетворенность настоящим партнером. Через пять лет отношений женщину начинает раздражать любая незначительная мелочь, она провоцирует ссоры по пустякам.

Ученые также заявляют, что многие женщины хотели сменить партнера, но не могут решиться на такой шаг. Причины разные: совместное имущество, страх остаться одной и так далее.

Только 20% женщин признались, что спустя 5 лет отношений их чувства не угасли. Остальные 80% недовольны поведением партнеров и винят их в проявлении меньшего внимания.

Ученые не рекомендуют сразу же по истечении 5 лет отношений разводиться или искать нового партнера. Кризис в отношениях можно уладить различными способами. Постарайтесь вернуть романтику в ваши отношения или посетите семейного психолога, который поможет спасти семью.


Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< январь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
03:03
"Кинопоиск" подготовил обзор российского кино в XXI веке 0
02:06
Секрет раскрыт: через какое время женщине надоедает ее избранник? 0
01:01
ОСАГО дополнят возмещением за некачественный ремонт 0
00:09
СМИ: кабмин отказался ужесточить наказание за фальсификацию выборов 0
23:07
Вещание телеканала "Дождь" запретили на Украине 2
22:01
Депутат Верховной Рады верит, что Украина проведет парад на Красной площади 4
21:05
Российские и чешские хоккеистки подрались на ЧМ до 18 лет. Видео 0
20:04
Кремль счел угрозой переброску военных США в Польшу 1
19:51
Приложение Umer для организации похорон создали в России 0
19:24
Песков прокомментировал слова Тиллерсона по Крыму 0
19:08
Коротко о главном: дискуссии о генплане и ожидание сложного паводка
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 12 января
18:46
Бывшая "Мисс США" предстанет перед судом за избиение бойфренда 1
18:27
Активисты повесили баннер "Не РПЦ" на Исаакиевский собор в Петербурге. Фото 16
18:08
Директор бийской школы-интерната пойдет под суд за взятки и хищения 0
17:57
Всех семерых кандидатов допустили к отбору на пост главы Каменского района 0
17:39
Губернатор Алтайского края призвал иностранный бизнес идти в Сибирь 5
17:24
Пенсионный возраст в 2017 году повышать не будут – Максим Топилин 0
17:16
Женщину-водителя, помешавшую скорой помощи спасти пациента, сняли на видео 5
17:06
Где в Барнауле можно будет окунуться в прорубь на Крещение? 0
16:54
Привокзальную площадь в Барнауле ждут большие перемены. Фото 8
16:37
Зарплату ниже МРОТ в России получают почти 5 млн человек – Голодец 8
16:28
Убийцу российского посла в Турции похоронят в безымянной могиле – СМИ 1
16:09
Американский сенат проголосовал за начало процесса отмены Obamacare 0
15:52
Геофизики из США определили точное время рождения Луны 4
15:34
Жительница Барнаула украла сапоги из магазина и устроила драку с продавцом 8
15:24
Три человека насмерть отравились стеклоочистителем "Дед Мороз" в Петербурге 10
15:14
Алтайский следователь с генеральским званием переведен на работу в Хакасию 1
15:02
"Кочующее" дело Юрия Денисова поступило в Железнодорожный суд Барнаула 8
14:49
Минобороны Украины исправило в "Википедии" место рождения Ильи Муромца 37
14:33
Женщина зарезала сожителя в Барнауле в предновогодний вечер – СК 6
14:27
Пациент на Камчатке умер из-за закрывшего проезд "скорой" водителя 27
14:13
Поцелуй в "Титанике" назван лучшим в истории голливудского кино 0
14:04
Сотрудники МЧС провели рейд по "рыбным" местам в Барнауле. Видео 1
13:50
Алтайские полицейские задержали отстреливающих косуль браконьеров. Фото 10
13:39
Минимальную цену на водку хотят поднять в России на 15% 18
13:26
Водитель КамАЗа вывалил кучу снега у здания администрации Бийска. Фото 21
13:14
Генплан и новый полигон ТБО в Барнауле: почему это проблемные темы? 26
13:06
Овечкин набрал 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ 3
12:52
Американский блогер создал "Библию мемов". Фото 4
12:45
Природный парк "Предгорье Алтая" откроют рядом с Белокурихой в Год экологии 0
12:34
Госдума в первом чтении приняла закон о декриминализации побоев 8
12:30
Как стать Дедом Морозом? 1
12:24
Пострадавший при взрыве газа в Саратове скончался – СМИ 0
12:14
Такие дела: чем запомнился 44-й президент США Барак Обама? 45
12:04
Столкновение трех машин произошло на проспекте Строителей в Барнауле. Фото 14
11:49
Барнаулец убил свою мать и засыпал ее тело землей – СК 0
11:33
Мандариновые страсти: на Алтай не пропустили 10 тонн фруктов из Пакистана 1
11:23
На сколько в 2017 году госслужащим повысили пенсионный возраст? 25
11:16
Версия теракта при крушении Ту-154 над Черным морем исключена – СМИ 29
11:08
Прощальный твит Обамы стал самым популярным за время его президентства 5

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.