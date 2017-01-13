Не каждая женщина готова всю жизнь жить с одним партнером. Миф о том, что представительницы прекрасного пола моногамны, опровергли ученые. Они заявили, что уже через пять лет совместной жизни с одним мужчиной женщина начинает искать себе другой вариант или у нее возникает желание разорвать отношения.

Главная причина этого – неудовлетворенность настоящим партнером. Через пять лет отношений женщину начинает раздражать любая незначительная мелочь, она провоцирует ссоры по пустякам.

Ученые также заявляют, что многие женщины хотели сменить партнера, но не могут решиться на такой шаг. Причины разные: совместное имущество, страх остаться одной и так далее.

Только 20% женщин признались, что спустя 5 лет отношений их чувства не угасли. Остальные 80% недовольны поведением партнеров и винят их в проявлении меньшего внимания.

Ученые не рекомендуют сразу же по истечении 5 лет отношений разводиться или искать нового партнера. Кризис в отношениях можно уладить различными способами. Постарайтесь вернуть романтику в ваши отношения или посетите семейного психолога, который поможет спасти семью.