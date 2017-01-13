Предлагаем вам список лучших и самых страшных фильмов по версии нашей редакции, которые стоит посмотреть вечером в пятницу 13-го. Сегодня как раз отличный для этого повод.

"Кэрри" (1976)

Режиссер – Брайан Де Пальма

Один из величайших триллеров американского кино, сделанный режиссером Брайаном Де Пальма по роману Стивена Кинга. По сюжету, застенчивая ученица колледжа, воспитываемая религиозной фанатичкой, становится объектом злой шутки своих одноклассников. В девушке неожиданно проявляются телекинетические способности. Во время выпускного бала она срывается и начинает безжалостно убивать всех своих одноклассников и учителей. Мистическая лента до сих пор считается эталонной в своем жанре. Сам Стивен Кинг назвал "Кэрри" лучшей экранизацией своих произведений. Мы с этим тоже согласны.

"Сияние" (1980)

Режиссер – Стэнли Кубрик

Возможно, самый страшный фильм в истории кино от великого Стэнли Кубрика. Режиссер создал притчу о тайнах бытия и человеческой ненависти, сделанную в традициях готического романа. В главной роли снялся блистательный Джек Николсон. Для него это, наряду с "Пролетая над гнездом кукушки" и "Китайским кварталом", одна из лучших ролей в кино.

"Хэллоуин"

Режиссер — Джон Карпентер

Самый великий фильм на тему Хэллоуина. Шестилетний мальчик Майкл Майерс, увидев, как его 17-летняя сестра занимается сексом, убивает ее. Мальчика помещают в психиатрическую лечебницу, откуда он убегает 15 лет спустя. Один из самых успешных независимых фильмов в истории кино (при бюджете всего в 325 000 долларов собрал 47 000 000 долларов только в США) снят под впечатлением от фильмов Хичкока и сам стал классикой – у фильма два ремейка и несколько сиквелов.

"Пятница 13-е"

Режиссер — Шон С. Каннингэм

Это, может быть, не самый страшный, но один из самых популярных фильмов ужасов, с которого можно начать свой вечер страха. Классика жанра. Лента рассказывает про серийного убийцу Джейсона, который убивает подростков на озере.

"Кошмар на улице Вязов"

Режиссер — Уэс Крэйвен

Уэс Крэйвен, возможно, один из величайших режиссеров в истории кино, который работал в жанре фильмов ужасов. "Кошмар на улице Вязов" — его визитная карточка наряду с лентой "Крик". По сюжету, в кошмарных снах к подросткам приходит один и тот же человек в грязном свитере, с обожженным лицом и с перчаткой, на которой закреплены острые лезвия. Чтобы избавиться от плохого сна, нужно только проснуться, только вот сновидения с этим персонажем становятся реальностью, из которой нет выхода. Великий Фредди Крюгер сделает ваш вечер незабываемым.

"Нечто"

Режиссер — Джон Карпентер

Ученые на американской исследовательской базе столкнулись с необъяснимым ужасом. Отрезанные от всего света, они вступили в жестокую схватку с инопланетным существом, которое проснулось после тысячелетней спячки во льдах. Отличная кинолента для любителей атмосферных ужасов от автора "Хэллоуина" Джона Карпентера. Фильм "Нечто" в свое время произвел фурор в независимом прокате. Особенно запомнилась музыка композитора Эннио Морриконе и революционные для начала 80-х спецэффекты.

"Психо"

Режиссер — Альфред Хичкок

Девушка, недовольная романом с разведенным мужчиной, уделяющим ей внимание только наездами, крадет на работе крупную сумму денег и в спешке бежит из города. В мотеле, где она остановилась на ночь, ей приходится столкнуться с его молодым владельцем. Выдающаяся картина великого режиссера Альфреда Хичкока. В "Психо" зрителя ждет сцена убийства в ванной, обаятельный и ужасный маньяк Норман Бэйтс, страдающий раздвоением личности.

"Омен"

Режиссер — Ричард Доннер

Он был рожден в 6 часов 6-го дня 6-го месяца. Как предсказано в Книге Откровений, настанет Конец света, последнее противостояние сил добра и зла, и началом его будет рождение сына Сатаны в облике человеческом. Великий фильм ужасов от автора "Супермена" и картины "Смертельное оружие" Ричарда Доннера. Лента про сына дьявола и сегодня кажется довольно жутковатой. Известно, что на премьере у нескольких зрителей был инфаркт.

"Ребенок Розмари"

Режиссер — Роман Полански

Молодая бездетная пара Розмари и Гай Вудхауз переезжают в нью-йоркский Бремфорд. Очень скоро они знакомятся с эксцентричными соседями Минни и Романом Кастевет, которые то и дело навязываются им в друзья.



Однажды Розмари приснился странный сон, будто она плывет на яхте с Гаем, который превращается в демона и насилует её. Через несколько дней девушка узнает, что беременна. Череда странных событий наталкивает Розмари на догадку, что их соседи — участники сатанинского культа.

Одна из самых загадочных и великих картин в истории кино, которая запоминается своими действительно страшными сценами и пронзительной колыбельной для антихриста.

"Изгоняющий дьявола"

Режиссер — Уильям Фридкин

В семью известной актрисы приходит беда — ее несовершеннолетняя дочь начинает вести себя неадекватным образом. Мать полагает, что это следствие ее личной трагедии, врачи подозревают психическое заболевание и не в силах поставить диагноз. Специально приглашенный священник подозревает, что девочка одержима дьяволом. Еще одна знаковая лента в нашем списке, которую также называют одной из самых страшных в истории кино. Идеальный вариант для вечера пятницы 13-го.

"Зловещие мертвецы"

Режиссер — Сэм Рэйми

Культовая картина в узких кругах. История о том, как группа подростков приезжает в домик в лесу, где они пробуждают древнее зло.