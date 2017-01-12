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Баннер с текстом "Не РПЦ" появился на колоннаде Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Его вывесили активисты движения "Весна", пишет "Фонтанка".

По словам участников акции, изначально они хотели вывесить баннер "Слава Богу не РПЦ" из трех частей, но удалось разместить лишь одну из них, так как за активистами постоянно следовали полицейские. Отмечается, что баннер провисел порядка трех минут, после чего его сняли правоохранители. Издание подчеркивает, что ни одного из активистов не задержали.

"Фонтанка" напоминает, что во вторник, 10 января, губернатор города Георгий Полтавченко заявил, что собор передадут РПЦ. При этом он отметил, что Исаакиевский собор "сохранит музейно-просветительскую функцию".

После этого заявления представители партий "Яблоко", "Справедливая Россия", ПАРНАС, "Открытая Россия" и "Партия роста" объединились в целях борьбы с передачей собора РПЦ, добавляет РБК. Лидер петербургского отделения ПАРНАС и "Открытой России" Андрей Пивоваров заявил, что общая коалиция позволит создать "массовый протест", и подчеркнул, что еще есть время для отмены решения о передаче собора.

"Интерфакс" пишет, что в пресс-службе министерства культуры России отметили, что сохранение музейных функций собора при передаче РПЦ возможно лишь теоретически.

Также агентство добавляет, что в Петербурге и Москве готовится сразу ряд акций протеста против передачи собора. Также почти 100 тысяч человек подписали петицию с требованием не допустить ее.