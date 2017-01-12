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Бывшую обладательницу титула "Мисс США" Николь Потит вызвали в суд по обвинению в избиении бойфренда. Об этом в четверг, 12 января, пишет "Лента.ру" со ссылкой на News.com.au.

Подчеркивается, что дело разбирается в суде Сиднея (Австралия). Инцидент, как указано в заявлении пострадавшего, произошел 16 декабря прошлого года. 29-летняя девушка напала на молодого человека и нанесла ему телесные повреждения, говорится в тексте.

В 2013 году экс-"Мисс США" уже задерживали за избиение мужчины, с которым она тогда встречалась, однако в суде жертва не смогла объяснить, что произошло, поэтому королеву красоты оправдали.

Издание отмечает, что Потит стала "Мисс США" в 2012 году. Однако после того, как она опубликовала на своей странице в Facebook снимок, на котором была в футболке с надписью "Мисс алкоголические США", девушку лишили титула и попросили вернуть корону.

Два года спустя Потит переехала в Австралию и стала работать специалистом по подбору кадров.