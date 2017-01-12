Фото: umer.mobi

Глава сервиса "Яндекс.Погода" Дмитрий Геранин сообщил, что вскоре будет запущено приложение для организации похорон Umer. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на страницу Геранина в Facebook.

На странице сервиса сказано, что он призван помочь людям, скорбящим из-за утраты близких и не знающих, как организовать похороны.

В описании говорится, что проект Umer не поможет пользователям пережить утрату, однако расскажет, какие документы необходимо собрать, и предложит хороший вариант захоронения или кремации.

Также на сайте размещены скриншоты интерфейса приложения, из которых видно, что сервис позволяет выбрать кладбище, тип гроба, ограду и надгробие. Кроме этого, Umer сообщит примерную стоимость всех услуг.

Сейчас проект находится в стадии подготовки к запуску в магазинах мобильных приложений. Уточняется, что на первом этапе сервис будет работать в Москве и Подмосковье.

В комментариях к записи Геранина подчеркивают, что тема похорон близких всегда была очень чувствительной и такие сервисы могут помочь в трудное время. Создатель добавил, что перед запуском Umer намерен доработать оформление сервиса и решить вопрос с безналичной оплатой. "РГ" добавляет, что некоторые пользователи считают, что приложение для организации похорон является неудачной шуткой.