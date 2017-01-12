Фото: youtube.com
Игроки российской и чешской сборных устроили массовую потасовку во время матча молодежного чемпионата мира по хоккею среди девушек до 18 лет, пишет RT.
Отмечается, что драка произошла в третьем периоде четвертьфинальной встречи. На этот момент россиянки вели со счетом 2:0. Голами отметились Оксана Братищева и Нина Пирогова.
После удаления у соперниц и вбрасывания в чужой зоне хоккеистки из Чехии активно пытались реализовать численное превосходство, в том числе агрессивно действуя на пятачке.
В результате все закончилось дракой.
Эпизод с потасовкой начинается на записи в 2:12:10.
Life добавляет, что в кулачном бою россиянки одержали верх.
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