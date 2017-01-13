Фото: severpost.ru

Погода в Алтайском крае под занавес первой рабочей недели 2017 года не будет благоприятной – в регионе будет достаточно холодно и снежно.

"В большинстве районов снег, в южных районах слабая метель, в северо-западных районах в утренние часы возможен туман, на дорогах гололедица", – сообщает Гидрометцентр.

Днем по краю -13…-18 градусов. Ветер юго-западный, три-восемь метров в секунду с усилением в южных районах до 13 метров.

В краевой столице временами снег, на дорогах гололедица. Температура в дневное время в краевой столице -14…-16 градусов. Ветер юго-западный, до восьми метров в секунду.