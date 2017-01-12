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Украинский Нацсовет по телевидению и радиовещанию обязал провайдеров отключить российский телеканал "Дождь" в связи с его позицией по Крыму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на профильный сайт о средствах массовой информации "Детектор медиа".
Отмечается, что "Дождь" изъяли из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины, в четверг, 12 января. Кроме этого, совет на три месяца прекратил ретрансляцию в стране телеканала "Телеклуб", который находится в юрисдикции Германии.
Агентство пишет, что "Дождь" исключили из списка разрешенных к трансляции каналов из-за нарушения рекламного законодательства и трансляции сведений о том, что Крым является частью России. Решение об изъятии вступит в силу через месяц после опубликования, ориентировочно, 13 февраля.
Член Нацсовета Сергей Костинский заявил, что регулятор год мониторил эфир телеканала и давал "Дождю" два месяца на то, чтобы подстроиться под законодательство Украины. В то же время в эфире "Телеклуба" транслировались российские фильмы, которые запрещены в стране.
Большинство членов Нацсовета проголосовали за временное прекращение ретрансляции "Телеклуба" на украинской территории, а также за то, чтобы сообщить немецкому регулятору о принятом решении.
Официальный представить российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что в случае отключения российского телеканала украинской стороной Москва будет обращаться в ОБСЕ.
Комментарии
Говорилка бреда от мида захарова уже высказалась. Мистер часы за много миллионов Песков тоже возмутился вроде. Фигня что у нас Дождь тоже закрыли, главное кинуть камень в сторону Украины, странно что не сказали "а вы госдолг сша видели" или "ЕС разваливается". Гадко все это