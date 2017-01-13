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Правительство не поддержало законопроект, предлагающий ужесточить наказание за фальсификацию голосов на выборах, передает "Газета.Ru" со ссылкой на RT.

В отзыве на инициативу кабмин отметил, что сейчас законодательство уже предусматривает наказание за подобные нарушения. "Законопроект не учитывает, что ответственность за вышеуказанные деяния в настоящее время может наступать по статьям 5.22 и 5.58 Кодекса об административных правонарушениях, а также по статье 141 "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий" УК", — цитирует издание письмо правительства.

Уточняется, что закон действительно предусматривает наказание за такие нарушения, как фальсификация подписи избирателя, предоставление заведомо неверных сведений об избирателях, заведомо неправильный подсчёт голосов и др. Тем не менее среди них нет так называемых "каруселей" и вбросов. С идеей расширить перечень правонарушений, куда бы вошли и вышеназванные, выступил депутат Олег Смолин.

Издание подчеркивает, что также законопроект ужесточает наказание за фальсификации во время выборов или референдумов: нарушителей предлагается штрафовать на сумму от 500 тыс. до 1,5 млн рублей или лишать свободы сроком от четырех до десяти лет. Действующее же законодательство предполагает максимальное наказание в виде четырех лет тюрьмы.

Отрицательно о законопроекте отозвались и в Верховном суде РФ. Там полагают, что при принятии такого закона возникнет правовая коллизия, так как за одинаковые деяния предусмотрена норма об уголовной ответственности и норма административного права.