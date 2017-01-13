Фото: gazeta19.ru

Старт 2017 года в Алтайском крае отметился сохранением ситуации, при которой цены на бензин в регионе остаются одними из самых низких в Сибири.

По информации Росстата, на 9 января средняя стоимость АИ-92 в Барнауле составляла 33,36 рубля, АИ-95 – 36,51 рубля, дизельного топлива – 34,56.

Во всех остальных регионах Сибирского федерального округа ГСМ дороже. Исключением являются Красноярский край с Республикой Алтай, и только в сегменте бензина АИ-92, где эта марка топлива имеет среднюю цену в 33,23 и 33,33 рубля соответственно.

Отметим, что в 2016 году цены на бензин в Алтайском крае также были более низкими по сравнению с большинством регионов страны.

Кстати, средние цены на АИ-92 в РФ сейчас составляют 35,38 рубля, АИ-95 – 38,53 рубля, солярки – 37,26 рубля.