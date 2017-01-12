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Депутат Верховной Рады Андрей Тетерук заявил, что Украина сможет провести парад на Красной площади, поскольку армия его страны сильнее российской.
"Украинцы являются сильными воинами. Я искренне считаю, что мы еще проведем парад на Красной площади", — сказал член парламента Украины, добавив, что такой шаг будет уместен.
Данные слова он произнес в эфире телеканала "112 Украина". Ведущий программы напомнил Тетеруку о том, что в риторике украинских политиков уже были подобные заявления.
Между тем нынешний глава российской Службы внешней разведки, а до этого спикер Госдумы Сергей Нарышкин в 2016 году указывал, что если бы Россия была вынуждена воевать со страной, сравнимой по потенциалу с Украиной, то такой конфликт максимум продлился бы четыре дня.
Комментарии
диагноз однако! шизофрения! ха-ха!
.... а когда прителети вертолёты Махмуд в друг сразу понял, что боевиком ему быть уже больше не хочется...
Конечно может. Называете любую площадь на Украине Красной - проводите парад.
Это из одной палаты с Жириком, который уже моет ноги в Индийском океане.