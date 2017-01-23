Чтобы выгодно и эффективно: где лучше разместить рекламу?

Фото: medtv22.ru

Специалисты медийного рынка отмечают, что рекламодатели стали более грамотными и требовательными. За последнее время значительно вырос спрос и к маркетинговым технологиям. И это не удивительно, так как с 2015 года для любой организации каждый клиент стал дороже.

Руководители компаний четко знают, чего хотят, и ждут максимальной эффективности от своих вложений. Главное – выбрать верный канал продвижения, чтобы как можно шире охватить целевую аудиторию.

Рекламное агентство FM-Продакшн успешно решает эту задачу. Сегодня один из перспективных каналов сосредоточения целевой аудитории – ТВ в поликлиниках и других учреждениях здравоохранения Алтайского края. Ежедневно через них проходят тысячи жителей региона. Это домохозяйки, автовладельцы, пенсионеры и офисные работники, рабочие, строители, служащие и руководители. Каждый вынужден находиться здесь продолжительное время: в поликлинике пациент проводит около часа. Продвижение продукта с помощью ТВ-канала – один из действенных способов достичь наибольшего количества целевых потребителей с наименьшими затратами.

Это эффективно

Томительное ожидание приема врача вынуждает пациента внимательно изучать все, что оказывается в зоне внимания. Этот эффект психологи назвали "аудитория пленников". В состоянии вынужденного бездействия люди с удовольствием читают и воспринимают все, что оказалось в их поле зрения. Но лучше всего взгляд и мозг человека реагируют на движение. Именно поэтому сменяющаяся информация в телевизоре в холле поликлиники запоминается и усваивается лучше, чем прочитанная в буклете.

Фото: medtv22.ru

Это креативно

Реклама в эфире медицинского канала грамотно сочетается с материалами на социальную тему, а также познавательными и развлекательными блоками, перемежается викторинами и советами. Таким образом, она не вызывает чувства раздражения и отторжения и сохраняет интерес аудитории.

Это выгодно

Как раз сейчас и до 28 февраля 2017 года Рекламное агентство FM-Продакшн предоставляет 25%-ную скидку на первую рекламную кампанию.

Немного статистики: только за один час эфира медицинского канала информацию будут транслировать до шести раз. И это в течение всего рабочего дня. Таким образом, рекламное сообщение внимательная аудитория посмотрит от 30 раз в день, или от 600 раз в месяц.

На сегодня в самых посещаемых учреждениях здравоохранения столицы Алтайского края установлены и работают более 140 мониторов диагональю от 81 до 107 см. Аудитория сети в месяц составляет около 350 тысяч жителей региона. ТВ-канал поможет донести вашу информацию до максимально большего числа именно ваших потребителей. А специалисты Рекламного агентства FM-Продакшн помогут эффективному продвижению вашего продукта.

Адрес Рекламного агентства FM-Продакшн: пр. Социалистический, 109, офис 110

Телефоны: 27-18-18, 27-18-16.

Cайт: fmprod.ru

