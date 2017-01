Фото: ipalps.com

Одна из португальских водяных собак действующего американского президента Барака Обамы укусила 18-летнюю девушку, пришедшую в Белый дом на экскурсию. В итоге пострадавшей пришлось наложить швы на место укуса на щеке, пишет ТАСС со ссылкой на TMZ.

Отмечается, что инцидент произошел в понедельник, 9 января, но информация о нем появилась лишь спустя четыре дня. Издание уточняет, что девушка во время посещения Белого дома увидела собаку по кличке Санни, подошла к ней и попыталась ее поцеловать. Но собака, вероятно, испугавшись чужого человека, укусила девушку за лицо: рана образовалась немного ниже правого глаза.

Врач семьи президента Ронни Джексон осмотрел пострадавшую и заявил, что рана не опасна. Доктор распорядился наложить швы, из-за чего потом на лице девушки может остаться небольшой шрам. Издание отмечает, что пострадавшая, вероятно, недовольна тем, что ее внешность пострадает, отчего разместила в соцсетях множество фото места укуса.

В Белом доме на вопросы TMZ об инциденте не ответили.

Агентство напоминает, что у Обамы две португальские водяные собаки – восьмилетний Бо и четырехлетняя Санни. Обычно эта порода является миролюбивой и не нападает на людей.

