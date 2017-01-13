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Израильские ВВС нанесли несколько авиаударов по авиабазе Mezzeh на западе Дамаска, уничтожив склад боеприпасов. Это привело к серии взрывов на военном объекте, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на арабские СМИ.

Подчеркивается, что данных о точном числе погибших от авиадуаров пока нет. По словам старшего офицера из сирийской арабской армии, погибших не должно быть много, поскольку в момент ударов рядом со складом не было большого числа военных. Отмечается, что позже государственное агентство SANA подтвердило данные об обстрелах и сообщило, что в атакованную зону отправились машины скорой помощи.

По данным BBC News, сирийские власти обвинили Израиль в авиадуре. При этом израильское правительство не опровергло и не подтвердило информацию о нанесении авиаударов в Сирии.

Ранее появилась информация, что в дамасском квартале Кафр-Суса произошел мощный взрыв, в результате которого погибли семеро, добавляет агентство.