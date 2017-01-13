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Семибалльные заторы образовались в Барнауле утром в пятницу, 13 января. Об этом сообщается на сайте "Яндекс.Пробки".

Наиболее сложная обстановка наблюдается на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Попова, на отрезке улицы Малахова между круговым перекрестком с улицей Антона Петрова и Павловским трактом, а также на пересечении улиц Малахова – Власихинская. Кроме этого, пробки образовались на улице Советской Армии, участке улицы Матросова, проспекта Ленина, Павловского тракта и улицы Челюскинцев.

Ситуацию затрудняют три ДТП, которые произошли на улице Аванесова, перекрестке улиц Малахова – Власихинская и на улице Челюскинцев.