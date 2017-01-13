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Экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд заявил, что отказ ряда сборных от участия в чемпионате по футболу 2018 года может стать началом процесса по лишению России права на проведение турнира. Об этом сообщает "Р-Спорт".

Паунд назвал "консенсусом, достигнутым внутри ФИФА" проведение в России соревнований, в том числе ЧМ-2018. При этом он не исключает, что ряд стран откажутся от участия в турнире из-за антидопинговой истории, что будет являться началом возможности лишить Россию права на его проведение. При этом бывший глава WADA признается, что он далек от ФИФА, из-за чего не может говорить наверняка.

RT отмечает, что ранее гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил, что ФИФА не обсуждает вопрос о переносе ЧМ по футболу из России.

Напомним, турнир должен пройти с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах.