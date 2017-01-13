Фото: scoopnest.com
Экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд заявил, что отказ ряда сборных от участия в чемпионате по футболу 2018 года может стать началом процесса по лишению России права на проведение турнира. Об этом сообщает "Р-Спорт".
Паунд назвал "консенсусом, достигнутым внутри ФИФА" проведение в России соревнований, в том числе ЧМ-2018. При этом он не исключает, что ряд стран откажутся от участия в турнире из-за антидопинговой истории, что будет являться началом возможности лишить Россию права на его проведение. При этом бывший глава WADA признается, что он далек от ФИФА, из-за чего не может говорить наверняка.
RT отмечает, что ранее гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил, что ФИФА не обсуждает вопрос о переносе ЧМ по футболу из России.
Напомним, турнир должен пройти с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах.
Комментарии
правильно сказал Мутко - пусть писи в баночки собирают
Проявили слабость. А слабых - бьют ©
да и слава богу
А сейчас уже смысла нет (в плане экономии бюджета) Все вложено и попилено. Вот в начальной стадии я бы ЗА был
главное чтобы деньги за зенит-арену освоили
Кто его будет слушать, что в хоккее, что в футболе. Там другие критерии.
А холопам за Уралом что с этого "праздника жизни" ???
- гость - 13 января 2017 г. 10:01
а как же удовольствие понаблюдать за блестящей игрой кокорина и мамаева?))
Указание дал, как должны поступать другие страны
Просто отказавшиеся страны не будут участвовать в чемпионате только и всего. Перенести куда-то еще? Ну так нужно для начала найти кучу стадионов, что вряд ли возможно за оставшееся время. Да и неустойку придется платить организаторам за отмену. Бред короче.
Пора уже всех этих собак проплаченных, которые наших спортсменов бездоказательно обвиняют, а амерам разрешения дают на настоящий допинг и наркоту, отстреливать как бешеных псов. Тогда прежде чем брехать, они думать начнут... ничего личного, берем пример с мосада.
какой то экс, какой то международной структуры что то пукнул... пускай чупа-чупс сосёт и шею моет.
не надо тут про Кокорина или Мамаева. в Россию приедут Месси и Неймар, Суарес и Криштиану, Мюллер и Бэйл... когда вы еще сможете их живьем увидеть?
я вживую видел игру Зидана и Роналду, это впечатления на всю жизнь. сколько ребятишек футболом заболеют! вы не будьте местечковыми долбоящерами