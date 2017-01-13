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Тело Елизаветы Глинки, известной как доктор Лиза, опознано среди жертв катастрофы самолета Ту-154 Минобороны, передает РИА Новости со ссылкой на источник в окружении фонда "Справедливая помощь".

По словам собеседника агентства, похороны Елизаветы Глинки, по предварительным данным, состоятся 16 января.

Напомним, что крушение Ту-154, следовавшего в Сирию, произошло ранним утром 25 декабря 2016 года. Лайнер упал в акваторию Черного моря.

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На борту авиасудна находились 92 человека, включая 64 артистов ансамбля Александрова, девять журналистов и главу благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку.

Накануне в СМИ появились данные о том, что следствие окончательно исключило версию теракта как возможной причины катастрофы.