Фото: БК "АлтайБаскет"

Игроки команды "АлтайБаскет" взяли убедительный реванш в Майкопе у "Динамо-МГТУ" после поражения в первом матче.

Как пишет "Алтайский спорт", проиграв в первом матче 82-97, во втором "АлтайБаскет" взял реванш – 91-72.

Как и в первом матче, "АлтайБаскет" уступил в борьбе за подбор (35-52). В то же время барнаульцы сделали на 9 потерь меньше, и в итоге обе команды сделали примерно одинаковое количество бросков.

Следующие матчи "АлтайБаскет" сыграет 2-3 февраля в Барнауле. Соперник – "Нефтехимик" из Тобольска.